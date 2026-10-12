System kaucyjny dzieli Polaków. Zaskakujące wyniki sondażu

Z nowego sondażu CBOS wynika, że 49 proc. Polaków ocenia negatywnie system kaucyjny, jako wygodny. 47 proc. uważa, że system kaucyjny jest wygodny.

System kaucyjny najwięcej przeciwników ma wśród zwolenników Konfederacji Wolność i Niepodległość, wśród których 85 proc. ocenia go negatywnie.

Najczęściej przekonanie o tym, że system kaucyjny jest wygodny, wyrażali zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (67 proc.).

System kaucyjny. Polacy wskazali w sondażu największe niedogodności

W sondażu zapytano również, co Polacy uważają za niedogodności związane z systemem kaucyjnym.

Za największą niedogodność respondenci uznali konieczność przechowywania pustych opakowań w domu – na taki problem wskazało 44 proc. badanych.

37 proc. oceniło, że to problemy z działaniem butelkomatów – ich awarie, a także to, że urządzenia te bywają przepełnione.

28 proc. Polaków za największą uciążliwością systemu kaucyjnego uznało konieczność zanoszenia opakowań do miejsca ich zwrotu.

24 proc. jako niedogodność wskazało kolejki do butelkomatów.

20 proc. oceniło, że problemem był zwrot opakowań, mimo że miały one oznakowanie kaucyjne.

Podobny odsetek, 19 proc. ankietowanych, zwrócił uwagę na problem z dostępnością automatów kaucyjnych w ich okolicy.

4 proc. Polaków wskazało na problemy z wymianą kuponów z butelkomatów na pieniądze w kasie sklepu.

Najrzadziej jako niedogodność badani wybierali, że butelkomat nie nalicza kwot za zwrócone butelki oraz konieczność przedstawienia dowodu zakupu podczas zwrotu opakowania (po 3 proc.).

18 proc. respondentów zadeklarowało, że nie dostrzega żadnych niedogodności związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego.

System kaucyjny zaczął obowiązywać w Polsce 1 października 2025 roku.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS zrealizował w dniach od 14 do 27 września 2026 roku na próbie 956 osób. Badanie było prowadzone metodami CAPI (wśród 63,8 proc. respondentów), CATI (22,6 proc.) i CAWI (13,6 proc.).

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