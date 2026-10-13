Złe informacje z kopalni Turów. "Sytuacja jest bardzo poważna"

"W kopalni Turów narasta napięcie. Wszystkie działające w zakładzie organizacje związkowe weszły w procedurę sporu zbiorowego. Domagają się respektowania wcześniej podpisanych porozumień, przywrócenia uzgodnionego poziomu zatrudnienia oraz przedstawienia długoterminowych gwarancji dla pracowników" – czytamy na pierwszej stronie gazety.

– Jestem człowiekiem dialogu i liczę na porozumienie. Ale oczekuję konkretnych działań ze strony pracodawcy i rządu – powiedział Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w KWB Turów, cytowany w artykule.

Dodał, że podobne decyzje miały zapaść również w kopalni i elektrowni Bełchatów, elektrowni Turów, elektrowni Opole oraz w innych spółkach energetycznych należących do grupy PGE.

Rośnie napięcie w kopalni Turów. Związkowcy gotowi do strajku

Zdaniem posła PiS Edwarda Siarki, byłego wiceministra klimatu i środowiska, konflikt może objąć większą część aktywów koncernu związanych z wydobyciem węgla i produkcją energii. – To jest sytuacja bardzo poważna – podkreślił.

Głównym żądaniem związkowców jest przestrzeganie obowiązujących umów. Jak tłumaczą, "podejmowane obecnie działania mogą prowadzić do zmian organizacyjnych, w tym wydzielenia kompetencji i części działalności, mimo wcześniejszych deklaracji, że takie rozwiązania nie będą wdrażane bez uzgodnień ze stroną społeczną" – pisze "ND".

– Niestety, wróciły czasy, gdy nie słucha się zwykłych ludzi, pracowników, związkowców. Jest to polityka arogancji, która do niczego nie doprowadzi – powiedział gazecie prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista z SGH. Dodał, że "kluczowe decyzje wypracowuje się w porozumieniu".

Jak podano w artykule, najważniejsze dla dalszego przebiegu sprawy będą najbliższe dni. "Termin odpowiedzi na postulaty związkowców wyznaczono na 16 października, natomiast 19 października ma się odbyć wspólne posiedzenie dwóch zespołów trójstronnych" – czytamy.

Czytaj też:

Koniec wieloletniego sporu ws. kopalni Turów. Jest wyrok