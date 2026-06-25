Koniec wieloletniego sporu ws. kopalni Turów. Jest wyrok

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną Fundacji Frank Bold o wznowienie postępowania w sprawie koncesji na wydobycie węgla dla Kopalni Turów do 2026 roku, kończąc tym samym wieloletni spór dotyczący koncesji – podała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odmówiło wszczęcia takiego postępowania, uznając, że nie ma do tego podstaw. Stanowisko to zostało następnie podtrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Fundacja zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA nie podzielił jednak jej argumentów i oddalił skargę kasacyjną – przekazano w komunikacie.

Wydobycie węgla w kopalni Turów. Koncesja do 2044 roku

"Decyzja sądu kończy spór sądowy dotyczący koncesji Kopalni Turów. Wyrok NSA potwierdza prawidłowość dotychczasowych rozstrzygnięć organów administracji i sądów w tej sprawie. Kopalnia Turów posiada koncesję na wydobycie węgla brunatnego obowiązującą do 2044 roku" – podała PGE GiEK.

Grupa PGE to jedna z największych firm energetycznych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; miała 61,43 mld zł przychodów w 2025 r.

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