Możesz dostawać wyższą emeryturę. ZUS radzi, co zrobić

Wiele osób podejmujących decyzję o przejściu na emeryturę nie zdaje sobie sprawy, jak duże znaczenie dla wysokości przyszłego świadczenia może mieć termin złożenia wniosku. Odroczenie zakończenia pracy o rok lub dwa może przełożyć się na odczuwalną różnicę w comiesięcznych wypłatach.

W polskim systemie emerytalnym wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od zgromadzonego kapitału, jego waloryzacji oraz średniego dalszego trwania życia przyjmowanego do obliczeń. Każdy kolejny okres opłacania składek może zwiększyć przyszłą emeryturę.

Nie trzeba jednak samodzielnie wykonywać skomplikowanych obliczeń. ZUS przypomina, że w jego oddziałach dostępni są doradcy emerytalni, którzy bezpłatnie pomagają porównać różne warianty zakończenia aktywności zawodowej.

ZUS oferuje bezpłatną pomoc. Niemal tysiąc doradców w całej Polsce

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z konsultacji można skorzystać w 316 placówkach na terenie kraju. Do dyspozycji klientów pozostaje 996 doradców emerytalnych. "W naszych 316 placówkach czeka 996 doradców. Kompletną wiedzę o wysokości swojej emerytury można poznać od ręki i bez kolejki" – przekonuje Alicja Mrowińska, doradczyni emerytalna ZUS w Łodzi, cytowana przez "Fakt". Tylko w 2026 roku z pomocy doradców skorzystało już ponad 4,5 mln Polek i Polaków.

Podczas spotkania ekspert analizuje historię ubezpieczenia oraz wysokość składek zgromadzonych na indywidualnym koncie. Następnie przedstawia symulacje przyszłej emerytury, uwzględniające różne terminy przejścia na świadczenie.

Można w ten sposób dowiedzieć się, ile wyniesie emerytura po osiągnięciu ustawowego wieku, a ile po dodatkowym roku lub dwóch latach pracy. Doradca pomaga również w wypełnieniu dokumentów i przygotowaniu wniosków.

Przyszedł z jednym pytaniem, wyszedł z szansą na wyższą emeryturę

ZUS przytacza historię mężczyzny, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 2012 roku. Po przeczytaniu w internecie informacji o zaliczaniu zasadniczej służby wojskowej do okresów składkowych postanowił sprawdzić, czy uwzględniono ją przy wyliczaniu jego świadczenia. Okazało się, że służba wojskowa została już prawidłowo zaliczona. Doradczyni odkryła jednak inny problem.

"Okazało się, że w jego emeryturze było to już uwzględnione. Nie oznacza to jednak, że niepotrzebnie się fatygował. Przeanalizowałam jego historię dokładnie i okazało się, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego jego świadczenie nigdy nie zostało przeliczone. Pomogłam mu złożyć odpowiedni wniosek. Efekt jest taki, że pan przyszedł do naszego oddziału ponownie już tylko po to, żeby mi podziękować za to, że dostaje wyższą emeryturę" – opowiada Alicja Mrowińska.

Nie oznacza to, że każdemu seniorowi przysługuje dodatkowa podwyżka. Przykład pokazuje jednak, że w niektórych przypadkach ponowna analiza dokumentów i złożenie odpowiedniego wniosku mogą przynieść korzyści finansowe. Doradcy odpowiadają także na indywidualne pytania dotyczące stażu pracy, składek czy dostępnych świadczeń. Dorota Górecka z kieleckiego oddziału ZUS wspomina nauczycielkę, która przyszła na konsultację z zeszytem zawierającym kilkanaście pytań.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Istotne znaczenie ma nie tylko wiek, ale również miesiąc złożenia wniosku. Wpływ na wysokość świadczenia mają mechanizmy rocznej i kwartalnej waloryzacji składek zgromadzonych w ZUS. Dlatego w niektórych przypadkach korzystniejsze może okazać się przesunięcie terminu zakończenia aktywności zawodowej.

Często wskazuje się lipiec jako miesiąc, w którym warto rozważyć przejście na emeryturę, ze względu na uwzględnienie czerwcowej waloryzacji rocznej kapitału. Znaczenie może mieć także początek roku, w tym termin marcowej waloryzacji wypłacanych już świadczeń. Nie istnieje jednak jeden miesiąc, który byłby najlepszy dla wszystkich. Wynik zależy m.in. od historii składkowej, daty osiągnięcia wieku emerytalnego i dalszego zatrudnienia. Dlatego ZUS zachęca do indywidualnego porównania prognoz przed podjęciem decyzji.

Jak umówić się na konsultację w ZUS?

Aby porozmawiać z doradcą emerytalnym, można udać się bezpośrednio do placówki ZUS. W sali obsługi klienta należy na biletomacie wybrać kategorię "Emerytury/renty", a następnie "Doradca emerytalny". Dostępne są również inne możliwości: wcześniejsze umówienie wizyty przez portal eZUS, aplikację mobilną mZUS lub telefonicznie. ZUS oferuje ponadto e-wizytę, czyli konsultację online w formie wideorozmowy.

Czytaj też:

Nawet 400 zł więcej miesięcznie dla seniorów. Duża podwyżka od 1 stycznia Czytaj też:

Nawet 1667 zł więcej rocznie dla emerytów. Pojawiła się korzystna propozycja