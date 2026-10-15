ZUS przyspiesza wypłaty. Część seniorów dostanie dwie emerytury

Końcówka 2026 roku przyniesie zmiany w harmonogramie wypłat emerytur i rent. Część świadczeniobiorców zauważy, że pieniądze pojawiły się na ich kontach wcześniej niż w poprzednich miesiącach.

Nie oznacza to jednak dodatkowego świadczenia ani pomyłki ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany wynikają z obowiązujących zasad wypłaty emerytur i rent.

ZUS realizuje przelewy i przekazy pocztowe w sześciu standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli któryś z nich przypada w sobotę, niedzielę lub święto, świadczenie musi zostać wypłacone odpowiednio wcześniej.

Emerytura za listopad jeszcze w październiku. Kto dostanie pieniądze?

Pierwsze zmiany seniorzy odczują już na przełomie października i listopada. W 2026 roku 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, przypada w niedzielę. W związku z tym osoby, które standardowo otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, dostaną pieniądze wcześniej.

ZUS zrealizuje listopadowe wypłaty dla tej grupy najpóźniej w piątek, 30 października. Jak wskazuje "Fakt", chodzi o około milion osób, którym emerytury i renty standardowo wypłacane są pierwszego dnia miesiąca.

Nie będzie to jedyna zmiana w listopadowym harmonogramie. Także 15 listopada przypada w niedzielę. Seniorzy mający wyznaczony ten termin otrzymają więc świadczenia najpóźniej w piątek, 13 listopada.

Pozostałe standardowe terminy, czyli 6, 10, 20 oraz 25 listopada, wypadają w dni robocze i nie wymagają przesunięcia.

Zmiany w grudniu. ZUS przyspieszy trzy terminy wypłat

Jeszcze więcej zmian czeka emerytów i rencistów w grudniu. Aż trzy spośród sześciu standardowych terminów płatności przypadną w dni wolne od pracy.

Pierwsza zmiana dotyczy osób otrzymujących świadczenia szóstego dnia miesiąca. Ponieważ 6 grudnia 2026 roku przypada w niedzielę, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej w piątek, 4 grudnia.

Podobnie będzie w przypadku terminu 20 grudnia. Tego dnia również wypada niedziela, dlatego świadczenia trafią do uprawnionych najpóźniej 18 grudnia.

Przyspieszona zostanie także wypłata przypadająca na 25 grudnia, czyli pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Ponieważ od 2025 roku Wigilia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy, ostatnim dniem roboczym przed świętami będzie środa, 23 grudnia. Właśnie do tego dnia ZUS powinien zrealizować wypłaty dla osób, których termin płatności przypada na 25 grudnia.

Seniorzy otrzymujący świadczenia 1, 10 i 15 grudnia mogą natomiast spodziewać się pieniędzy w standardowych terminach.

To jednak nie koniec przyspieszonych przelewów. Kolejna zmiana dotyczy już świadczeń za styczeń 2027 roku. Pierwszy dzień nowego roku przypada w piątek i jest świętem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że osoby, którym ZUS wypłaca emerytury lub renty pierwszego dnia miesiąca, otrzymają styczniowe pieniądze najpóźniej 31 grudnia 2026 roku. W praktyce część seniorów zobaczy więc w grudniu dwa świadczenia: jedno za grudzień i drugie za styczeń.

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