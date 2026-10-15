Możesz dostać pieniądze na węgiel, drewno i pellet. Oto warunki

Sezon grzewczy oznacza dla wielu polskich rodzin dodatkowe wydatki. Zakup opału na zimę, zwłaszcza przy ograniczonych dochodach, może stanowić poważny problem finansowy. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą jednak ubiegać się o zasiłek celowy z pomocy społecznej. Jest to świadczenie przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, w tym pokrycie części lub całości kosztów ogrzewania mieszkania.

Pomoc nie jest przyznawana automatycznie. Ośrodek pomocy społecznej analizuje sytuację osoby ubiegającej się o świadczenie, a następnie podejmuje decyzję o jego przyznaniu i wysokości.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o zasiłek celowy jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2026 roku obowiązują dwa progi:

1010 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej.

823 zł miesięcznie na osobę – dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego łączny dochód uprawniający do ubiegania się o pomoc na zasadach ogólnych nie powinien przekraczać 1646 zł miesięcznie. Dla trzyosobowej rodziny limit wynosi 2469 zł, a dla czteroosobowej – 3292 zł.

Spełnienie kryterium dochodowego nie oznacza jednak automatycznego otrzymania pieniędzy. Pod uwagę brane są również rzeczywiste potrzeby gospodarstwa domowego, jego sytuacja życiowa i możliwości finansowe ośrodka.

Przekraczasz limit? Nadal możesz dostać wsparcie

Co ważne, przekroczenie ustawowego progu dochodowego nie zawsze zamyka drogę do pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ośrodek pomocy społecznej może przyznać tzw. specjalny zasiłek celowy.

Takie świadczenie jest przeznaczone dla osób i rodzin, których dochody przekraczają ustawowe kryteria, ale które ze względu na wyjątkowo trudną sytuację potrzebują dodatkowego wsparcia. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub całej rodziny.

Przepisy przewidują także możliwość udzielenia pomocy na zasadach zwrotu części albo całości otrzymanych środków. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Samo przekroczenie limitu nie gwarantuje więc otrzymania świadczenia, ale nie oznacza również automatycznej odmowy.

Ile wynosi dopłata do opału? Nie ma jednej stawki

W przeciwieństwie do niektórych dodatków energetycznych zasiłek celowy nie ma jednej, odgórnie ustalonej kwoty. Wysokość pomocy zależy od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy oraz decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosku pracownicy biorą pod uwagę m.in. wysokość dochodów, liczbę domowników, stan zdrowia, koszty utrzymania mieszkania oraz niezbędne wydatki. Istotnym elementem procedury jest rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza pracownik socjalny.

Jego celem jest ustalenie rzeczywistej sytuacji materialnej i życiowej osoby ubiegającej się o wsparcie. Wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody i ponoszone wydatki, w tym rachunków związanych z ogrzewaniem. Na podstawie zgromadzonych informacji ośrodek podejmuje decyzję o ewentualnym przyznaniu świadczenia.

Zasiłek celowy nie służy wyłącznie finansowaniu zakupu opału. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pieniądze mogą zostać przyznane również na pokrycie innych niezbędnych potrzeb. Chodzi m.in. o zakup żywności, leków, odzieży, niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, a także sfinansowanie leczenia czy drobnych napraw w mieszkaniu.

W przypadku ogrzewania wsparcie może obejmować zakup węgla, drewna, pelletu i innych materiałów opałowych, jeśli wydatek zostanie uznany za uzasadnioną potrzebę bytową.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. W zależności od miejscowości będzie to miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej, czyli MOPS albo GOPS, bądź inna jednostka realizująca zadania pomocy społecznej.

Podczas kontaktu z pracownikiem można uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zasad przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz dostępnych form wsparcia. Warto zgłosić się odpowiednio wcześnie, jeszcze przed poniesieniem największych wydatków związanych z sezonem grzewczym.

Czytaj też:

Państwo dopłaci 240 zł do PPK. Trzeba spełnić jeden warunek Czytaj też:

Za wysoki dochód? MOPS i tak może wypłacić zasiłek