Prawie 7 tys. złotych co miesiąc dla seniora. Lista warunków jest krótka

Emerytura honorowa to dodatek dla seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Po marcowej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Pieniądze przysługują każdemu stulatkowi – nawet jeśli nigdy nie pracował i nie pobierał emerytury.

Czy trzeba składać dokumenty?

Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku ani zaświadczeń. Dodatek przysługuje emerytowi, który miał prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc setnych urodzin.

Dokumenty należy jednak złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli stulatek nie pobiera emerytury ani renty. W takim wypadku trzeba jednak udowodnić, że wnioskodawca ma polskie obywatelstwo oraz po ukończeniu 16. roku życia przez 10 lat żył w naszym kraju. Do niezbędnych dokumentów należy dołączyć formularz ESH, który można pobrać ze strony ZUS lub otrzymać w placówce Zakładu.

Co ważne, emerytura honorowa jest co roku waloryzowana. Jeśli obecne prognozy sprawdzą się, wtedy od marca 2027 roku dodatek będzie wynosił około 7180 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie zostało wprowadzone na mocy ustawy z 18 października 2024 roku o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. z 2024 r. poz. 1674). Przepisy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Waloryzacja świadczeń

Emerytury i renty są waloryzowane każdego roku od 1 marca. Zgodnie z ustawą wskaźnik waloryzacji uwzględnia średnioroczną inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Rząd zdecydował już, że w 2027 r. zwiększenie w części płacowej pozostanie na poziomie ustawowego minimum.

Ostatecznej wysokości przyszłorocznej waloryzacji jeszcze jednak nie znamy. Rząd wcześniej prognozował, że świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

Na podstawie najnowszych dostępnych danych można wstępnie wyliczyć, o ile wzrosną dodatki do świadczeń. Przy przyjęciu wskaźnika 4,76 proc. wzrosłyby one od 88 groszy do 67 zł miesięcznie – wylicza "Super Express".

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