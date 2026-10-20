GUS podał przeciętne wynagrodzenie. Sięga niemal 10 tys. zł

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 5,9 proc. r/r we wrześniu br. do 9266,48 zł, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło r/r o 0,8 proc. i wyniosło 6,4 mln etatów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"We wrześniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu br. i o 0,8 proc. niższe niż we wrześniu 2025 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 r. było nominalnie wyższe o 0,1 proc. niż w sierpniu br. i o 5,9 proc. wyższe w porównaniu z wrześniem 2025 r. " – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,1 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Domański: Gospodarka rośnie jeszcze szybciej

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,7 proc. w I kw. br. i o 4,1 proc. w II kw. br. po rewizji o +0,2 pkt proc. dla obu tych okresów, podał Główny Urząd Statystyczny

"W porównaniu z poprzednim szacunkiem dynamika realnego PKB w ujęciu rok do roku wzrosła o 0,2 pkt proc. w I i II kwartale 2026 r. Na rewizję wpłynęły m. in. zmiany w spożyciu publicznym i nakładach brutto na środki trwałe" – czytamy w komunikacie.

GUS zrewidował również wzrost PKB we wszystkich kwartałach 2025 r. o +0,2 pkt proc. do odpowiednio: 3,4 proc., 3,5 proc., 4,0 proc. i 4,3 proc. Za cały ubiegły rok wzrost PKB po rewizji o +0,2 pkt proc. sięgnął 3,8 proc.

Te dane skomentował minister Andrzej Domański. "Ponad 4 proc. wzrostu! Polska gospodarka rośnie jeszcze szybciej. GUS podniósł swoje szacunki PKB. W II kwartale 2026 r. nasza gospodarka urosła o 4,1 proc. r/r, a za lepszym wynikiem stoją mocniejsze wyniki inwestycji. Pomimo światowych zawirowań wrzucamy wyższy bieg. #PolskaGórą" – napisał Domański w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Ministerstwo Finansów blokuje wirtualne kasy fiskalne. "Pozwalają ograniczyć koszty" Czytaj też:

Co Polacy sądzą o transformacji energetycznej? Wynik może zaskakiwać