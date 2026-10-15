Co Polacy sądzą o transformacji energetycznej? Wynik może zaskakiwać

Badanie zostało przeprowadzone w Polsce, Niemczech i we Francji przy wsparciu Fundacji E.ON.

W Polsce 40 proc. badanych chce szybszej transformacji przemysłu, 41 proc. uważa obecne tempo za właściwe, a 18 proc. wolałoby je spowolnić. W Niemczech i Francji za przyspieszeniem opowiada się odpowiednio 53 i 54 proc. pracowników.

Najpilniejsze problemy według polskich pracowników

Klimat i środowisko zajmują piąte miejsce wśród najpilniejszych problemów społecznych wskazywanych przez badanych pracowników w Polsce (31 proc.). Wyżej postrzegają oni bezpieczeństwo i obronność (46 proc.), ubóstwo i nierówności (43 proc.), migracje (35 proc.) oraz kwestie demokracji i praworządności (33 proc.). Pytani, jakie priorytety powinien przyjąć rząd w kwestii przemysłu, badani najczęściej wskazują niższe ceny energii dla tego sektora (47 proc.), ochronę miejsc pracy (45 proc.) i ograniczenie biurokracji (44 proc.), wskazano w materiale.

Z badania wynika, że pozytywnego wpływu transformacji na polską gospodarkę spodziewa się 38 proc. badanych, a negatywnego – 22 proc.. To najwyższy wśród trzech krajów odsetek osób oczekujących pozytywnego wpływu transformacji na gospodarkę. Zarazem odsetek osób oczekujących korzystnego wpływu na własną sytuację zawodową spadł z 45 do 41 proc.

"Rośnie grupa pracowników, którzy nie widzą jeszcze ani korzyści, ani zagrożeń wynikających z transformacji dla własnej pracy. To z nimi warto dziś rozmawiać konkretnie: o kwalifikacjach, cenach energii dla przemysłu i uczciwym podziale jej kosztów. Bez wiarygodnego planu oraz udziału państwa oraz firm w tym wysiłku, poparcie dla tempa transformacji nie będzie przekładać się na osobiste zaangażowanie" – powiedział prezes zarządu E.ON Polska i Fundacji E.ON w Polsce Andrzej Modzelewski, cytowany w komunikacie.

Dodatkowa opłata na finansowanie transformacji przemysłu? Polacy odpowiedzieli

Badani odpowiadali również na hipotetyczne pytanie o dodatkową opłatę na finansowanie transformacji przemysłu. Jej wysokość wynosiłaby od 0,5 do 1 proc. miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego. W Polsce gotowość do jej poniesienia zadeklarowało 44 proc. pracowników, a 37 proc. odmówiło. To jedyny spośród badanych krajów, w którym odsetek osób akceptujących opłatę przewyższa odsetek jej przeciwników. W Niemczech proporcja wyniosła 34 do 49 proc., a we Francji 29 do 52 proc., podano również.

Badanie Sustainable Industry in Europe 2026: Guidelines for a Just Transformation przeprowadził Wittenberg Center for Global Ethics (WCGE) przy wsparciu Fundacji E.ON. Ankietę internetową CAWI zrealizowano w czerwcu 2026 r. wśród osób pracujących w Polsce, Niemczech i we Francji. Respondenci reprezentowali wszystkie sektory gospodarki, nie tylko przemysł, natomiast przedmiotem badania były ich postawy wobec transformacji sektora przemysłowego. Polska próba liczyła 2082 osoby i była reprezentatywna dla badanej grupy pod względem wieku, płci oraz regionu. Poprzednią edycję badania w Polsce przeprowadzono w 2025 r.

Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, obsługujący około 53 mln klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3 500 w spółkach należących do grupy w Polsce.

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