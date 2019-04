Mazurek krytykuje Schetynę za brak odpowiedzi ws. euro. "Interes innych jest ważniejszy od Polaków"

Temat wejścia Polski do strefy euro powrócił za sprawą regionalnej konwencji PiS w Lublinie. Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki wyraźnie zdystansowali się od przyjęcia euro.

17 kwietnia Jarosław Kaczyński poinformował, że wysłał do lidera Koalicji Europejskiej Grzegorza Schetyny oraz Pawła Kukiza specjalną deklarację. – Jest to deklaracja ponad podziałami politycznymi, która odnosi się do interesów państwa i polskich obywateli. Chodzi o to, by te formacje zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro zanim Polska nie osiągnie poziomu państw na zachód od naszych granic – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu. – Liczymy na to, że ewentualne zobowiązania niektórych partii politycznych wobec zewnętrznych sojuszników nie będą miały znaczenia, bo interes naszego państwa jest oczywisty – dodał prezes PiS.

Paweł Kukiz szybko odpowiedział, że deklarację podpisze. Z jasną odpowiedzią zwleka za to Grzegorz Schetyna. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek postanowiła "zmobilizować" lidera Koalicji Europejskiej.

