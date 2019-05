Epidemia odry w ośrodku w Gostyninie. Czy pacjenci są zagrożeni?

Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, potocznie zwanego "ośrodkiem dla bestii", trafiają sprawcy najpoważniejszych przestępstw, którzy odsiedzieli już kary, ale zdaniem dyrektorów zakładów karnych powinni być dalej izolowani od społeczeństwa, bo stanowią zbyt duże zagrożenie. W ośrodku znajdują się m.in. skazani za brutalne mordy Mariusz Trynkiewicz i Leszek Pękalski.

Jak relacjonują media, w ośrodku zachorowało siedmiu pracowników, ochroniarzy pracujących w placówce. Stacja TOK FM podaje, że pierwsze zachorowanie stwierdzono 19 kwietnia.

Chociaż na razie (według informacji potwierdzonych przez ministra zdrowia,) nie odnotowano zachorowań wśród pacjentów, są oni zagrożeni ze względu na panujące w ośrodku warunki. W placówce nie ma izolatek, pacjenci mieszkają w wieloosobowych pokojach, a pomieszczeń nie można wietrzyć. Ponadto, część osadzonych nie chce poddać się szczepieniom.

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieuodpornionych osób w każdym wieku i może powodować epidemie. Nie należy jej lekceważyć ponieważ powikłania z nią związane mogą być bardzo groźne. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej chorej osoby.

Objawy występują po 10-12 dniach od zakażenia. Na 2-4 dni przed pojawieniem się charakterystycznej wysypki występuje gorączka, złe samopoczucie, zapalenie spojówek, katar, kaszel. Wraz z rozwojem choroby temperatura wzrasta do 39-41°C. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Około 30% zachorowań przebiega z powikłaniami szczególnie wśród dzieci do 5 roku życia i dorosłych w wieku powyżej 20 lat. Najczęstsze powikłania to zapalenie ucha środkowego, które prowadzi do utraty słuchu, biegunka, zapalenie płuc, ostre zapalenie mózgu prowadzące do obrzęku mózgu, zaburzenia wzroku prowadzące do ślepoty, rzadkie ciężkie uszkodzenia mózgu znane jako podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), którego objawy pojawiają się kilka lat po chorobie. Odra jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat oraz osób z zaburzeniami układu odporności. Co czwarta chora osoba wymaga hospitalizacji. Jedna na 1000 chorych umiera w przebiegu choroby.

Czytaj także:

Co sądzą Polacy o obowiązku szczepień?