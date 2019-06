Auschwitz "maksymalnie oderwać" od Polski? Zamieszanie po słowach Jonny'ego Danielsa

„Muzeum w Auschwitz powinna zarządzać międzynarodowa instytucja, mająca własną straż. Chodzi o to, by te miejsca maksymalnie oderwać od współczesnej Polski" – mówi Daniels. Jego zdaniem Polska nie powinna ponadto płacić za utrzymanie placówki.

Te słowa skomentował Janusz Korwin-Mikke. "P.Jonny Daniels zaproponował »oderwanie Auschwitz od Polski«. Bardzo dobry pomysł! Niech sobie to za uczciwą cenę kupią, zrobią tam eksklawę Izraela... i zobaczą, że świat zacznie mówić o »izraelskim obozie koncentracyjnym«!" – napisał Korwin-Mikke na Twitterze. Na te słowa nie pozostał obojętny sam Daniels

"Szaleniec znów kłamie. Przyjaciele na całym świecie, ten wariat to polityk, który twierdził, że nie ma dowodów na to, że Hitler wiedział o Holokauście oraz że ludzie nie powinni „oglądać niepełnosprawnych w telewizji” i UE ukarała go grzywną za »wyrażanie siebie w sposób rasistowski«" – napisał Daniels na Twitterze.

W innym wpisie Daniels stwierdził, że alternatywna prawica w Polsce "rozpuszcza idiotyzmy jakobym nawoływał do oderwania Auschwitz-Birkenau od Polski". Szef Fundacji From the Depths przekonuje, że wszelkie insynuacje pod jego adresem w tym temacie są kłamliwe.