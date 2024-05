Zmiany w Prokuraturze Krajowej. Jest komunikat

Na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat, z którego wynika, że w piątek, 10 maja 2024 r. prokurator generalny Adam Bodnar powołał Marka Jamrogowicza do pełnienia funkcji zastępcy prokuratora krajowego.

W przeszłości Jamrogowicz był m.in. pierwszym zastępcą prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – jedynego dotychczas szefa prokuratury oddzielnego od funkcji ministra sprawiedliwości.

Kim jest Marek Jamrogowicz?

Marek Jamrogowicz rozpoczął pracę w prokuraturze w 1991 r. jako asesor, a następnie prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. 1 stycznia 1995 r. został powołany na stanowisko prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie, gdzie od lutego 1998 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Śledczego. Od lutego 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił funkcję prokuratora okręgowego w Tarnowie, a następnie, od grudnia 2008 r. do marca 2010 r. – prokuratora apelacyjnego w Krakowie.

31 marca 2010 r. Jamrogowicz został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej. Natomiast 17 kwietnia 2010 r. rozpoczął pełnienie funkcji pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, którą sprawował do 7 marca 2016 r. Od 15 marca 2016 r. do 25 stycznia 2024 r. Marek Jamrogowicz pracował jako prokurator pierwszoliniowy w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. 26 stycznia 2024 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Od 30 stycznia 2024 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Prokuratora Krajowego w Prokuraturze Krajowej.

Jak wygląda prokuratura Bodnara?

Prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, w obszernym artykule przypomniał, że jeszcze 11 stycznia Adam Bodnar uznał upoważnienie dla prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do powoływania prokuratorów na pierwsze stanowisko prokuratorskie. Również 11 stycznia Bodnar zwrócił się do Barskiego o skierowanie wniosku ws. powołania prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, argumentując to koniecznością reprezentowania polskiej prokuratury w strukturach europejskich przez prokuratora z odpowiednią rang. "Następnie jednak obserwujemy wielką woltę ministra sprawiedliwości. Bodnar bowiem stwierdza nagle, że Barski nigdy nie powrócił ze stanu spoczynku. Z kolei Bilewicz nie będzie miał nic wspólnego ze strukturami europejskimi, tylko zostanie »p.o. prokuratora krajowego«" – opisuje prokurator Hernand w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej".

Prawnicy podkreślają, że w przepisach nie istnieje konstrukcja, taka jak "pełniący obowiązki prokuratora krajowego", a zatem Bodnar bezprawnie stworzył stanowisko nieprzewidziane w ustawie.

14 marca premier Donald Tusk powołał Dariusza Korneluka na nowego "prokuratora krajowego".

Czytaj też:

"Wtedy dadzą ci spokój". Zastępca Bodnara: Dostałem propozycję korupcyjną