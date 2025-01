"Muszę serdecznie przeprosić". Sakiewicz publikuje nowe dane dot. sylwestra w Republice

Ze wstępnych informacji, do których dotarł nowy portal Telewizji Republika o tematyce show-biznesowej – blaskonline.pl, "Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie z TV Republika" obejrzało średnio 3 mln widzów.

"Sylwester na chełmskim rynku to blisko 5 godzin niesamowitej zabawy w rytm największych przebojów polskich i zagranicznych gwiazd. Mimo chłodnej aury publiczność dopisała w Chełmie, a emocje były wręcz nie do opisania" – czytamy w serwisie.

Teraz Tomasz Sakiewicz przyznaje, że te dane były niepełne, a faktyczne wyniki oglądalności były znacznie wyższe.

"Muszę serdecznie Państwa przeprosić. Nasze dane co do oglądalności koncertu sylwestrowego okazały się nie precyzyjne. Nie oglądało nas 3 mln osób a według samej pracowni Nilsena 4 mln plus około pół miliona na youtube. Nie mamy danych z innych streamingów i z zagranicy. Ale widzów było o połowę więcej niż szacowaliśmy na podstawie wstępnych danych" – przekazał Sakiewicz w mediach społeczenościowych,

Sylwester TV Republika w Chełmie

Tegoroczny koncert sylwestrowy, organizowany przez Telewizję Polską, pierwszy raz od lat nie odbył się w Zakopanem, a na Stadionie Śląskim w Chorzowie. TVP przejęła kultowe miejsce, w którym do tej pory odbywały się koncerty Polsatu. Stacja Solorza z kolei przeniosła swoją imprezę do Torunia. Konkurencyjną plenerową imprezę sylwestrową przygotowała również Telewizja Republika. Stacja postawiła na noc pełną muzyki, zabawy i niespodzianek w Chełmie. Wydarzenie poprowadzili Anna Popek i Rafał Patryra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki.

Wśród gwiazd, które zaśpiewały na koncercie plenerowym w Chełmie, pojawiły się: zespół Bayer Full, MIG, Piękni i Młodzi, Defis, Iness, Don Vasyl, Exaited, Milano, Elwira Mejk, Playboys, Andrzej Rosiewicz, Lombard, Kombi, Weekend, Top One, Aleksandra Gołda, Marcin Klimczak i Mateusz Mijal. Na koncercie nie zabrakło również zagranicznych wykonawców, takich jak: Captain Jack i Bad Boys Blue czy legendarny zespół Boney M.

