Kolejne kontrowersyjne działania Bodnara. Ziobro: Ordynarnie łamie prawo

Adam Bodnar wysyła zastępców Prokuratora Generalnego, czyli prokuratorów Ostrowskiego, Hernanda i Sieraka, do Wydziałów Zamiejscowych Prokuratury Krajowej, gdzie mają wykonywać polecenia swoich podwładnych.

Zbigniew Ziobro pisze, że można to porównać do sytuacji, w której Donald Tusk wysłałby swojego zastępcę, wicepremiera Kosiniaka-Kamysz, do pracy w urzędzie województwa lubuskiego. "Od teraz wicepremier ma się słuchać i karnie wykonywać wszelkie polecenia wojewody oraz wicewojewodów. Czy w takiej roli Kosiniak-Kamysz dalej byłby wicepremierem? Dla każdego, kto nie jest zupełnym idiotą, byłoby oczywiste, że to brutalne pozbawienie funkcji wicepremiera i jego degradacja" – stwierdził.

twitter

Ziobro podkreśla, że tak samo teraz Bodnar zdegradował swych zastępców, którzy będą musieli "zajmować się wszystkim, ale nie tym, co należy do obowiązków zastępców Prokuratora Generalnego".

" Tusk i Bodnar znów ordynarnie łamią prawo"

Były minister sprawiedliwości podkreśla, że Adam Bodnar łamie prawo, gdyż de facto degraduje swych zastępców z pominięciem roli prezydenta.

"Jest to bezprawne pozbawienie ich funkcji zastępców, bez wymaganej ustawą pisemnej zgody Prezydenta RP. To kolejne jawne pozbawienie Prezydenta jego ustawowych uprawnień. Prezydencka zgoda stanowi ustawową gwarancję ochrony zastępców Prokuratora Generalnego przed politycznymi naciskami ze strony rządu. Tusk i Bodnar znów ordynarnie łamią prawo. To kontynuacja szeregu innych ich czynów przestępczych, które łącznie zmierzają do zmiany przemocą konstytucyjnego ustroju RP" – napisał Zbigniew Ziobro.

W niedzielę prokuratorzy Robert Hernand, Michał Ostrowski i Krzysztof Sierak opublikowali oświadczenie, w którym twierdzą, że Adam Bodnar podjął próbę bezprawnego pozbawienia ich funkcji Zastępców Prokuratura Generalnego.