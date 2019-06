Środa: Zbliża się koniec świata naszej cywilizacji

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Magdalena Środa odnosi się do dyskusji jaka rozgorzała po oświadczeniu Rzecznika Praw Obywatelskich po zatrzymaniu przez policję Jakuba A., mężczyzny podejrzanego o brutalne zamordowanie 10-letniej dziewczynki z miejscowości Mrowiny. Adam Bodnar zwracał uwagę na niewlaściwy sposób postępowania z zatrzymanym, w tym m.in. zastosowanie wobec niego kajdanek zespolonych.

"Adam Bodnar jest nie tylko doskonałym Rzecznikiem Praw Obywatelskich ale również obrońcą resztek cywilizacji, która pod rządami PiS ginie" – uważa Środa. Jak dodaje, "już w Oświeceniu powstała idea, że ludzka godność polega na zakazie traktowania człowieka jak przedmiot".

Publicystka podkreśla, że oznacza to, że nawet najbardziej parszywy rzezimieszek i morderca posiada godność, bo jest człowiekiem. "Ta godność to w istocie prawa, które zapewniają mu ludzkie traktowanie nawet wtedy gdy jest bestią. Na przestrzeganiu takich praw polega cywilizowane państwo prawa" – dodaje. Środa przyznaje, że sama chętnie podałaby wielu przestępców torturom i traktowała jak bestie, jednak nie chciałaby żyć w państwie, które "kieruje się takimi doraźnymi emocjami a nie prawem, którego podmiotem jesteśmy my wszyscy niezależnie od tego czy jesteśmy tego godni czy nie". "Ale zbliża się koniec świata naszej cywilizacji, widać, że nie tylko klimatyczny..." – kwituje.