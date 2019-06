Nowy rekord ciepła w czerwcu w Polsce

Chociaż gorąco było dzisiaj w całym kraju, to właśnie w Radzyniu (województwo lubuskie) zanotowano dzisiaj 38,2 stopnia w cieniu. Rekord padł o godzinie 15.20.

Przed upałami, ale również przed gwałtownymi burzami, ostrzega dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Jak podaje IMGW, dzisiejszej nocy temperatura minimalna wyniesie od 16°C do 21°C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Jutro temperatura maksymalna wyniesie od 22°C do 27°C, chłodniej będzie na północy, od 18°C do 21°C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.