Izraelski minister wezwał Żydów do osadnictwa w Strefie Gazy

Informację przekazał we wtorek "The Times of Israel". Polityk był w Sderot, gdzie wygłosił przemówienie w Sderot do uczestników w demonstracji "Marsz do Gazy".

Ben Gvir wzywa Żydów do osadnictwa w Strefie Gazy

W trakcie wiecu Gvir, który kieruje ugrupowaniem Żydowska Siła, zachęcał Palestyńczyków ze Strefy Gazy do "dobrowolnej emigracji" i twierdził, że Izraelczykom należy "zwrócić" Gazę. Jego zdaniem chodzi o "powrót" do ich "świętej ziemi". – Tak jest w Torze i to jest jedyna droga. I tak, jest to działanie również humanitarne – powiedział.

Jak przekazał "The Jerusalem Post", Gvir wyraził "zawstydzenie", że jest jedynym członkiem rządu, który na gabinecie wojennym głosuje przeciwko przesyłaniu transportów z pomocą humanitarną przez Kerem Szalom. To jedno z dwóch przejść granicznych na południu Strefy Gazy, przez które od ostatniego tygodnia nie przejechał żaden transport pomocy żywnościowej.

Atak Izraela na Rafah

Ponad tydzień temu izraelskie lotnictwo rozpoczęło naloty na Rafah, mimo trwającej ewakuacji cywilów. Obecnie w mieście są już czołgi. Wcześniej przeprowadzone zostały negocjacje w sprawie zawieszenia broni, ale jak w poprzednich turach, nie przyniosły rezultatu.

W niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken po raz kolejny wyraził sprzeciw wobec izraelskiej ofensywy. Wcześniej prezydent Joe Biden ostrzegł, że jeżeli Izrael rozpocznie inwazję na Rafah, to Stany Zjednoczone przestaną dostarczać izraelskiej armii amunicję artyleryjską i bomby lotnicze.

Izrael oświadczył, że zamierza zająć Rafah nawet bez wsparcia sojuszników.

