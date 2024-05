Erdogan oskarża Netanjahu. "Jego ludobójcze metody wzbudziłyby zazdrość Hitlera"

Do działań Izraela i wynikającej z nich sytuacji w Strefie Gazy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odniósł się wywiadzie dla greckiego dziennika "Kathimerini". Przywódca nie szczędził w nim Benjaminowi Netanjahu bardzo mocnych słów. Według niego, nawet Hitler pozazdrościłby premierowi Izraela ludobójczych metod.

"Najbardziej brutalne mordy". Erdogan o działaniach Izraela w Strefie Gazy

– Czy można spojrzeć na to co Izrael przyniósł ludności Strefy Gazy przez miesiące i uznać za uzasadnione bombardowanie przez Izrael szpitali, zabijanie dzieci, uciskanie ludności cywilnej i skazywanie niewinnych ludzi na głód, pragnienie i brak lekarstw pod różnymi pretekstami? – pytał retorycznie Erdogan, po czym dodał: "Co Hitler robił w przeszłości? Prześladował i zabijał ludzi w obozach koncentracyjnych".

Kontynuując serię retorycznych pytań, turecki prezydent mówił: "Czy Gaza nie została zamieniona w więzienie pod otwartym niebem nie tylko po 7 października, ale lata wcześniej? Czy tamtejsi ludzie nie byli przez lata skazani na ograniczone zasoby, prawie jak w obozie koncentracyjnym? Kto jest odpowiedzialny za najbardziej brutalne i systematyczne masowe mordy w Strefie Gazy po 7 października?".

– Netanjahu osiągnął poziom, który wzbudziłby zazdrość Hitlera w związku z jego ludobójczymi metodami – podkreślił, przypominając o atakach izraelskich sił na karetki pogotowia, punkty dystrybucji żywności i konwoje humanitarne.

Według Erdogana, Izrael łamie rezolucje ONZ, prawo międzynarodowe i prawa człowieka.

W rozmowie z grecką gazetą, prezydent Turcji stwierdził ponadto, że Palestyńczykom zostało odebrane prawo do życia. Ich opór nie byłby potrzebny – podkreślił – gdyby mieli własne państwo w granicach 1967 roku. Przypomniał deklarację Hamasu, że jeśli do tego dojdzie, rozwiąże swoje zbrojne skrzydło i pozostanie partią polityczną.

Będzie nakaz aresztowania Netanjahu?

"New York Times" napisał w poniedziałek, że władze w Tel Awiwie przygotowują się do wydania przez MTK nakazów aresztowania wobec premiera Izraela Benjamina Netanjahu i innych członków jego gabinetu w związku z operacją izraelskiej armii w Strefie Gazy.

"Izraelczyków można potencjalnie oskarżyć o utrudnianie dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i przesadną reakcję na atak Hamasu na Izrael 7 października" – podał "NYT", powołując się na źródła. Według tych doniesień, haski trybunał rozważa także wydanie nakazów aresztowania przywódców Hamasu.

