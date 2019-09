Seksbojówka

Kiedy piosenkarka Margaret, autorka przeboju „Pa pa pa rap pa” (to nie jest złośliwość, naprawdę taki tytuł nosi jej największy hit!), poinformowała, że planuje apostazję z Kościoła katolickiego, świat zadrżał w posadach. Co prawda, głównie świat polskiego show-biznesu i zadrżał głównie ze śmiechu, ale przez jakiś czas o Marga-ret rzeczywiście zrobiło się głośno. A o to przecież w tym interesie chodzi.

Margaret musiała długo myśleć nad miejscem, w którym dokona swojego antykościelnego coming outu tak, by było poważnie i wiarygodnie. O apostazji i jej powodach opowiedziała więc w wywiadzie dla „Playboya”.