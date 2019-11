Chojna-Duch kandydatką na sędziego TK. "Dostaję SMS-y od rodziny o treści: Ręki nie podam, do domu nie wpuszczę"

O nominację na kandydata na stanowisko w TK polityk pytał Robert Mazurek. – A konsultowała się pani z rodziną, z przyjaciółmi? "Słuchajcie, dostałam taką propozycję, brać – nie brać"? – pytał dziennikarz.

– W pewnym sensie tak, z tym, że podziały w tej chwili na gruncie polityki są tak głębokie, że wiadomo było, co powie ta jedna strona, która ma określone poglądy, i ta druga. Uważam właśnie, że jest to tragiczne, te podziały w naszym społeczeństwie są tak już głębokie i tak absurdalne, i tak niesprawiedliwe, że uważam, że należy to pominąć, i nie przejmuję się tym specjalnie. Uważam, że one są głupie i groźne – tłumaczyła Chojna-Duch.

– Nie przejmuję się SMS-ami, które dostałam od członków mojej rodziny wczoraj właśnie, że się nie spodziewali, że jest to wstyd, SMS pod tytułem: "Ręki nie podam, do domu nie wpuszczę". Odpowiedziałam, że przeżyję, bo głupota jest tak oczywista, że... – mówiła dalej była wiceminister.

– Mój brat, który przyjechał z Kanady – też to samo. Powiedział: "Będziesz podległa Morawieckiemu". Ja mówię: To przeczytaj konstytucję artykuł 180. polecam, który mówi o niezawisłości i o niepodleganiu żadnemu innemu organowi, nawet wewnątrz. "To będziesz podlegała pani prezes Przyłębskiej". No w pewnym sensie – organizacyjnym – tak, natomiast nie co do poglądów wyrażanych w orzeczeniach – odpowiedziała kandydatka na sędziegoTK.