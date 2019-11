"Konserwatywne poglądy to problem"

Tomasz Rowiński: Media liberalne starają się uczynić z pana nominacji na dyrektora CSW skandal. Jaki jest pana pomysł na tę instytucję?

Piotr Bernatowicz: Mój pomysł jest bardzo prosty i wynika z wyjątkowej misji CSW, która wyróżnia tę instytucję od samego początku jej istnienia. To miało być nie tylko miejsce prezentacji sztuki współczesnej i jej kolekcjonowania, lecz także miejsce refleksji i badań prowadzonych nad sztuką współczesną także poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, popularyzatorską. Mówimy o sztuce współczesnej, ale nie zadajemy pytań, czym ona jest. Czy to tylko sztuka awangardowa? Czy sztuka tworzona dziś? Czy sztuka dominująca na rynku, czy w pracowniach artystów? Czy, wreszcie, jest to sztuka oparta na fundamencie ideologii? Takie pytania trzeba postawić i jestem przekonany, że dzięki temu CSW wróci do roli instytucji tętniącej życiem, którą było w latach 90., czyli w okresie swojej świetności.

Dzisiaj jest tylko jeszcze jednym salonem wystawowym biernie naśladującym inne galerie sztuki współczesnej. Konieczne jest także otwarcie CSW na artystów, dotychczas pomijanych ze względów światopoglądowych. Artyści podejmujący tematy historyczne, odnoszące się np. do podziemia antykomunistycznego, byli cenzurowani w publicznych instytucjach. Na wystawie „Historiofilia” pokazałem wiele takich dzieł, m.in. instalację poświęconą mordowi sądowemu gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Warto o tym przypomnieć dziś, kiedy na miejsce nazw ulic upamiętniających wyklętych wracają nazwy z czasów komunistycznych.