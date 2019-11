Porażka prawyborów PO? Arłukowicz: Nie planuję udziału

Z udziału w prawyborach prezydenckich KO zrezygnowali już Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski i marszałek Senatu, Tomasz Grodzki. Wcześniej także były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk podjął decyzję o tym, by nie ubiegać się o fotel prezydenta. Jak dotąd jedyną oficjalną kandydatką w prawyborach jest zatem Małgorzata Kidawa-Błońska.

Teraz uczestnictwo w prawyborach odrzucił też Bartosz Arłukowicz.

"Nie szukajmy rywali. To Prezydent A. Duda jest naszym rywalem i przeciwnikiem politycznym. To z nim musimy wygrać wybory! Potrzebne są mądre, szybkie i odważne decyzje. Nie planuję udziału w prawyborach. I ruszamy w kampanię!" – napisał na Twitterze poseł PO.

Niecałe dwa tygodnie temu rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że nominacji kandydata na prezydenta Platformy dokonają w głosowaniu uczestnicy Konwencji Krajowej PO, która zbierze się 14 grudnia. – Ta nominacja ma zostać dokonana przez konwencję krajową, która odbędzie się 14 grudnia i kandydat zostanie wskazany w trybie wyboru członków konwencji krajowej. To około 1000 delegatów reprezentujących wszystkich członków PO. Jeśli chodzi o termin kandydatów do nominacji, kandydaci mogą zostać zgłoszeni do 19 listopada – wyjaśniał rzecznik PO Jan Grabiec.