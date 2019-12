Durczok nie idzie do aresztu. Prokuratura: Ma "immunitet celebryty"

Dwa dni temu Kamil Durczok został ponownie zatrzymany. Jak pisaliśmy, dzięki sfałszowanym dokumentom dziennikarzowi miano udzielić kredytu na kwotę 2,9 mln zł. Były gwiazdor TVN miał ponadto przedstawić bankowi nieprawdziwe oświadczenie swojej żony dotyczące poddania się egzekucji do kwoty ponad 3,1 mln franków szwajcarskich.

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Katowicach wnioskowali o trzymiesięczny areszt dla dziennikarza, ale sąd odrzucił wniosek. CZYTAJ WIĘCEJ

"Immunitet celebryty"

Werdykt Sądu Rejonowego Katowice-Wschód ws. aresztu tymczasowego przekazała w środę rano prokuratur Agnieszka Wichary, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Prokuratura jest zaskoczona odrzuceniem wniosku i będzie składać zażalenie na tę decyzję.

„Prokurator przedstawił Kamilowi D. zarzuty podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i przedłożenia ich w banku oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości kwalifikowane (…) Czyny te są zbrodnią zagrożoną karą do 25 lat pozbawienia wolności. Wysoka kara grożąca podejrzanemu jest samoistną przesłanką do stosowania tego rodzaju środka zapobiegawczego” – czytamy w oświadczeniu prokuratory.



Jak podano dalej, w sprawie przeciwko dziennikarzowi nadal gromadzony jest materiał dowodowy, a wypuszczenie Durczoka stwarza „realną obawę matactwa”.

„Praktyka związana ze stosowaniem środków zapobiegawczych dowodzi, że w przypadkach zarzutów tak ciężkich takich jak te postawione Kamilowi D. areszt jest stosowany. Decyzja sądu o niezastosowaniu aresztu jest nieracjonalna i niezrozumiała. Sąd łagodniej potraktował podejrzanego, przyznając mu swoisty »immunitet celebryty«, wpływając negatywnie na dalszy tok postępowania” – podkreślono w oświadczeniu.