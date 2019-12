Lisicki i Miśko: Kto usprawiedliwia Judasza?

Niepokojące wieści płyną z Watykanu. Papieska Akademia Życia, Światowy Szczyt Innowacji dla Zdrowia i inicjatywa Fundacji Katarskiej zorganizowały wspólne sympozjum naukowe zatytułowane "Religia i etyka medyczna: opieka paliatywna i zdrowie psychiczne osób starszych".

Podczas wydarzenia abp Vincenzo Paglia ogłosił, że wbrew zaleceniom episkopatu, duchowni powinni towarzyszyć i wspierać wszystkich tych, którzy chcą pozbawić się życia. Zdaniem duchownego celem trzech wspomnianych organizacji jest utworzenie "kultury opieki paliatywnej".

Czy w Kościele Katolickim powstanie nowy zakon, który będzie sprawował "opiekę" nad samobójcami? Jak my Katolicy mamy reagować na taką herezję? O tym w najnowszym odcinku magazynku katolickiego "Wierzę" Marek Miśko rozmawia z Pawłem Lisickim.

"Wierzę" to program dobry dla wierzących i niewierzących. Po jego obejrzeniu wierzący będą musieli się zastanowić, niewierzący zobaczą, w co wierzymy, albo powinniśmy wierzyć – my – próbujący być katolikami.