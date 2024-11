Kogo wystawi Lewica? Sondaż nie napawa optymizmem

Opinia24 w sondażu zrealizowanym dla Radia ZET pytała Polaków, kogo Lewica powinna wystawić w wyborach prezydenckich. Wśród odpowiedzi najczęściej padają nazwiska Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia, Magdaleny Biejat i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Dwie najczęściej padające odpowiedzi "Nie wiem, nie interesuje mnie to" oraz "Kogoś innego spoza ugrupowania". Tę pierwszą opcję wskazało 29 proc., tę drugą 16 proc. Z nazwisk polityków najczęściej pojawia się Robert Biedroń. Na byłego lidera Wiosny wskazuje 14 proc. uczestników sondażu, a z kolei na minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk – 13 proc. Kolejne miejsca przypadły Włodzimierzowi Czarzastemu i Magdalenie Biejat – oboje uzyskali po 9 proc.

Wyborcy Lewicy nie lubią Czarzastego

Co trzeci sympatyk tego ugrupowania (34 proc.) przyznaje, że ma negatywne nastawienie do Czarzastego. Robert Biedroń skupia negatywne opinie 22 proc. wyborców lewicowych biorących udział w sondażu przeprowadzonym przez firmę Opinia24. Natomiast negatywne nastawienie do Magdaleny Biejat wyraża 7 proc. zwolenników Nowej Lewicy, a do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – 4 proc.

W sondażu zbadano również rozpoznawalność polityków. O ile Roberta Biedronia (95 proc.) i Włodzimierza Czarzastego (84 proc.) kojarzy większość Polaków, tak już gorzej ten wynik wygląda w przypadku Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (54 proc.) i znacznie gorzej jeżeli chodzi o Magdalenę Biejat (43 proc.)

Badanie zostało zrealizowane przez Opinia24 metodą mixed mode (CATI i CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 13-18 listopada 2024 r.

