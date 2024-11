Dojdzie do ponownego zatrzymania Romanowskiego? Korneluk się odgraża

Kilka dni temu Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa uznał, że zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego było nielegalne. Dariusz Korneluk, który de facto przejął funkcję Prokuratora Krajowego, nie składa jednak broni i przekonuje, że może zostać kolejna próba zatrzymania polityka PiS.

– Ten sens ponownego zatrzymania prokuratorzy widzą, ja też ten sens widzę, ponieważ nawiązując do wypowiedzi sędziego Tulei, pan poseł Marcin Romanowski może nadal utrudniać postępowanie, bo mamy udokumentowane, są dowody na to, w jaki sposób podchodzi do tego postępowania i jakie ewentualnie kroki będzie powodował, by temu postępowaniu przeszkadzać – stwierdził Dariusz Korneluk w „Graffiti” Polsat News.

Polityk kontynuował, że obecna prokuratura nie jest już prokuraturą na zawołanie polityków. – To prokuratura obywatelska, nami rządzi wyłącznie Kodeks karny– stwierdził Korneluk.

Nawiązując jeszcze do sprawy immunitetu Romanowskiego, Korneluk stwierdził, że powołano "światowej sławy" biegłego z zakresu prawa międzynarodowego. – Mieliśmy także stanowiska uznanych prawników, zajmujących się prawem europejskim. Sąd zajął inne stanowisko i doszliśmy do sprawy całkowicie bezprecedensowej – oznajmił.

Sprawa Romanowskiego, kompromitacja Bodnara

W lipcu tego roku polityk Suwerennej Polski Marcin Romanowski został zatrzymany w związku ze śledztwem dot. Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu i na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie. Prokurator złożył taki wniosek, ale sąd się do niego nie przychylił. Jako powód wskazano przynależny Romanowskiemu immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa orzekł, że zatrzymanie polityka było nielegalne. Jak przekazał adwokat Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski sąd uznał także, że Prokuratura Krajowa naruszyła prawo wydając postanowienie o przeszukaniu posła oraz jego mieszkania. Sąd uchylił orzeczenie prokuratora w tej sprawie.

