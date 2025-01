Papież: Chrześcijanin nie może się godzić na wyzysk dzieci

– Ten, który uznaje się za dziecko Boże, a zwłaszcza ten, który jest posłany, żeby nieść innym dobrą nowinę Ewangelii, nie może pozostać obojętny; nie może się godzić, aby małe siostry i bracia, zamiast być kochanymi i chronionymi, byli okradani z dzieciństwa, z marzeń, aby padali ofiarami wyzysku i marginalizacji – stwierdził Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek wygłosił pierwszą z dwóch katechez poświęconych dzieciom, w obliczu plagi „dzieciństwa upokorzonego, wyzyskiwanego, śmiertelnie poranionego”.

Dzieci darem Boga

Papież przypomniał, że w Piśmie Świętym najczęstszym słowem obok boskiego imienia Jahwe jest „syn” wskazujące, że dzieci są darem Boga. Wyraził ubolewanie, że wiele dzieci umiera dziś z głodu i niedostatku lub jest rozrywanych bombami. Zwrócił uwagę, że przemoc nie ominęła Pana Jezusa i Świętej Rodziny, która musiała uciekać przed Herodem do Egiptu.

Ojciec Święty podkreślił, że Pan Jezus domagał się, by uczniowie pozwolili dzieciom przychodzić do Niego i stawiał je jako wzór, by wejść do królestwa Bożego. Jednocześnie przestrzegał przed ich gorszeniem. Franciszek potępił różne formy wykorzystywania dzieci, w tym zmuszania ich do pracy.

Ojciec Święty stwierdził: „Ten, który uznaje się za dziecko Boże, a zwłaszcza ten, który jest posłany, żeby nieść innym dobrą nowinę Ewangelii, nie może pozostać obojętny; nie może się godzić, aby małe siostry i bracia, zamiast być kochanymi i chronionymi, byli okradani z dzieciństwa, z marzeń, aby padali ofiarami wyzysku i marginalizacji”.

– Prośmy Pana, aby otworzył nam umysł i serce na troskę i czułość, żeby każde dziecko na świecie czyniło postępy w latach, mądrości i łasce (por. Łk 2, 52), otrzymując miłość i obdarzając miłością – zachęcił papież na zakończenie swej katechezy.

Czytaj też:

Franciszek poruszył temat aborcji. Papież zwrócił się do PolakówCzytaj też:

Rok Jubileuszowy 2025. Caritas prowadzi akcję na rzecz darowania długu