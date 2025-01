Kaczyński mówił o Owsiaku. Przypomniał historię z lat 80.

– Pan Owsiak, jak wszyscy, którzy prowadzą działalność, która ma aspekt finansowy – a w tym wypadku ma, można powiedzieć, w dość dużej sprawie aspekt finansowy – powinien się z tego wszystkiego rozliczać fakturami, a nie oświadczeniami – ocenia prezes PiS.

Kaczyński odniósł się też do przeszłości Jerzego Owsiaka. Chodzi o organizację happeningową Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników, założonej właśnie przez Owsiaka w latach 80.

– Było jasne, że w drugiej części lat 80. na dużą skalę były podjęte działania zmierzające do tego, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, od spraw politycznych. Stąd te wszystkie „chińskie ręczniki”, „Uwolnić słonia, zamknąć Kuronia" – mówił Kaczyński.– To były takie drwiące napisy, które się wtedy pojawiały, właśnie wyśmiewające te akcje, które miały na celu przygotowanie tego, co można było określić jako osłabienie siły politycznego nacisku społeczeństwa na realną zmianę i w dużej mierze to się udało – kontynuował.

Potencjalny sprawca gróźb wobec Owsiaka zatrzymany przez policję

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Jak podała policja, "sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ".

"Wczoraj w godzinach wieczornych stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego" – czytamy.

