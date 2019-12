Chłopy nie głosują

– Mam prosty pomysł. Chcę, by mężczyźni zostali pozbawieni czynnego prawa wyborczego na 12 lat – stwierdziła w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. To byłby ich „czas na refleksję”, bo kobiety „mają inny punkt widzenia”. – Pewnie przez pierwsze cztery lata byłby chaos, ale potem będzie tylko lepiej – przekonywała. Przy czym wspaniałomyślnie dodała, że mężczyźni co prawda nie będą mogli głosować, ale będą mogli w wyborach startować.

Zawsze coś. Wciąż się zastanawiamy, czy propozycje pani Holland to przypadkiem nie seksizm. Ale wiadomo, że seksizm w służbie walki z seksizmem jest usprawiedliwiony i nie nosi już znamion seksizmu. W razie czego prof. Środa na pewno zaświadczy!