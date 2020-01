Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Borysowi Budce. "Ten człowiek nie ma wstydu"

Informację na ten temat sędzia Przemysław Radzik przekazał za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. Do wpisu załączył fragment wypowiedzi Borysa Budki z RMF FM. Na nagraniu słyszymy, jak polityk Platformy Obywatelskiej pyta prowadzącego audycję Roberta Mazurka: "Widział pan masowe aresztowania sędziów w Turcji? Do tego to zmierza". Zapytany, czy widział w Polsce masowe aresztowania sędziów, Budka odparł, że "jeszcze nie" i dodał: "Ale jeżeli PiS utrzyma się u władzy, to ja się nie zdziwię".

– Bo jeśli za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu grozi się z artykułu 231, co wczoraj zrobił pan sędzia rzecznik dyscyplinarny na polecenie Ziobry, to jesteśmy w kraju, który... – tłumaczył polityk. W tym momencie przerwał mu gospodarz programu, który spytał, czy jego zdaniem sędzia ten działa "na polecenie Ziobry". – Przecież Ziobro wybiera rzeczników dyscyplinarnych – odparł Budka. Mazurek po raz kolejny upewniał się, czy poseł PO-KO rzeczywiście zasugerował sędziemu działanie na polecenie ministra Ziobry. – Tak powiedziałem – przyznał polityk. Słysząc te słowa dziennikarz odparł, że gdyby był sędziom, to pozwałby go za te słowa. –Proszę bardzo. Nie będę krył się za immunitetem – zapowiedział szef klubu PO-KO. – Stworzono system prawny, który jest systemem z państw autorytarnych – dodał.

Sędzia Radzik zarzuciła Budce kłamstwo. "RDSSP i ZRDSSP nigdy i od nikogo nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności" – podkreślił i zapowiedział: "W najbliższych dniach moi pełnomocnicy skierują prywatny akt oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Budce".

Sam zainteresowany skomentował całą sprawę słowami: "Ten człowiek nie ma wstydu".