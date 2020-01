"Jestem do dyspozycji". Tomasz Grodzki zwrócił się do prezydenta

"Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli" – napisał na Twitterze marszałek Senatu. "Jestem do dyspozycji" – dodał.

Przypomnijmy, że przeciwko ustawie dyscyplinującej sędziów odbył się dziś w Warszawie "Marsz Tysiąca Tóg". Jego uczestnicy szli pod hasłem "Prawo do niezawisłości, Prawo do Europy". W proteście wzięli udział sędziowie z Polski oraz innych państw europejskich.