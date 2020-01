Wpadka Kidawy-Błońskiej. Czy na pewno to chciała powiedzieć o Kaczyńskim?

Małgorzata Kidawa-Błońska wypowiadała się dla stacji TVN. Kandydatka na prezydenta miała skomentować obecną sytuację w Polsce. Jednak z ust polityk padły zaskakujące słowa. – Jak wiemy, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie – mówiła Kidawa-Błońska. – Jemu zależy tylko na Polsce – stwierdziła.

TVN wyemitowało "zarzut" Kidawy-Błońskiej, a kandydatka PO znów stała się obiektem drwin internautów.

"Niech mówi jak najwięcej", "To jej pierwsza mądra wypowiedź", "Zaoranie w stopniu kosmicznym", "To przemądre stwierdzenie zasługuje na Nobla", "miło wiedzieć, że dla Platformy to zarzut" - to tylko niektóre z komentarzy pod nagraniem.