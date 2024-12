W polskim Sejmie znów zapalono świecie chanukowe. Hołowni nie było

30 grudnia 2024 r., w Sejmie jak co roku odbyło się uroczyste zapalenie chanuki. Co szczególnie charakterystyczne na uroczystość do gmachu polskiego parlamentu zaprosił rabin organizacji Chabad Lubawicz. W spotkaniu wzięli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska naczelny rabin Polski Michael Schudrich i przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce. Zabrakło jednak kilku postaci, które zapalały świece roku temu, m.in. marszałka Sejmu i kandydata na urząd prezydenta Polski Szymona Hołowni.

Chanuka w polskim Sejmie. Z rabinem Kidawa-Błońska

"W spotkaniu z okazji dorocznego święta świateł wzięli udział m. in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, a także parlamentarzyści i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego" – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu.

Chanuka to ośmiodniowe święto określane współcześnie jako Hag ha-Urim (hebr. święto świateł), które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w Księgach Machabejskich. W 2024 r. Chanuka rozpoczyna się wieczorem 25 grudnia, kończy wieczorem 2 stycznia 2025 r.

Protest "Tu jest Polska a nie Polin"

Rok temu Grzegorz Braun, wówczas poseł dziś europoseł Konfederacji używając gaśnicy zgasił świece chanukowe. W tym roku pod Sejmem zorganizowany został protest "Tu jest Polska a nie Polin". Organizatorem była Konfederacja Korony Polskiej, a patronat medialny objęły: cenzurowana w Polsce telewizja wRealu24, eMisja.tv, Najwyższy Czas i Centrum Edukacyjne Powiśle.

Prelegenci zwrócili m.in. uwagę na to, że polski parlament jest miejscem do stanowienia prawa, a jego gospodarzem jest marszałek Sejmu, nie rabin. – Albo Chanuka albo Boże Narodzenie – przekonywali. Głos zabrali m.in czołowi politycy Korony europoseł Grzegorz Braun oraz posłowie Roman Fritz i Włodzimierz Skalik.

Braun przypomniał, dlaczego jego zdaniem nie da się pogodzić naszego wzorca cywilizacyjnego – zarówno religijnego, jak i świeckiego – z talmudyzmem i podkreślił, że protest ma na celu obronę standardu prawno-ustrojowego, "który jest nie do pogodzenia z tą teorią, której praktykę oglądamy w Gazie".

Czytaj też:

Protest przeciwko Chanuce w Sejmie. Przemawiał Grzegorz Braun