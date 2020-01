Będzie 600 plus na każde dziecko? Tajemnicza wypowiedź ministra

500 plus, czyli flagowy program Prawa i Sprawiedliwości może wkrótce ulec zmianie. Tak wynika z wymownej wypowiedzi ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda.

Pytany o to, czy 500 plus zmieni się w 600 plus, odpowiedział: – Jeśli chodzi o możliwość wyższych środków w budżecie na 500 plus, to nie można tego wykluczyć.

– Trzeba być cierpliwym – dodał dalej minister.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500 plus przysługuje także na pierwsze dziecko, bez względu na dochody w rodzinie.