Ukraińskie dzieci do polskich szkół. Rząd przyjął uchwałę

"Zmiany wprowadzane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 powiązane są ze znowelizowaną ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o uruchomienie działań, które pozwolą na włączenie dzieci i młodzieży z Ukrainy do polskiego systemu edukacji. Na ten cel rząd chce przeznaczyć dla szkół 500 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakładają uzależnienie wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy od faktu realizacji przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty.

Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmiana ta spowoduje, że w roku szkolnym 2024/2025 dodatkowo do polskich szkół zostanie przyjętych ok. 60 tys. uczniów i uczennic z Ukrainy. Wymaga to szybkiego uruchomienia wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na rzecz przygotowania polskich szkół do przyjęcia tak dużej grupy nowych osób z Ukrainy.

Pozostawanie dzieci i młodzieży z Ukrainy poza polskim systemem edukacji wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla nich samych, ich rodziców oraz całego społeczeństwa, podano także.

Ukraińcy ocenili swoich sojuszników. Polacy na szarym końcu

Z badań European Council on Foreign Relations (ECFR) wynika, że Ukraińcy najbardziej cenią sobie pomoc Wielkiej Brytanii. 84 proc. ankietowanych wskazało właśnie na Londyn, jako na najbardziej niezawodnego sojusznika. Na drugim miejscu znalazła się z kolei Litwa z wynikiem 77 proc.

Polacy znaleźli się na dole listy. Wyprzedzają nas jeszcze USA, Niemcy, Francja i UE (jako całość). Gorszy wynik niż nasz kraj miały jedynie Włochy i Rumunia.

Czytaj też:

Zełenski chce rozmawiać z Rosją. Jest reakcja KremlaCzytaj też:

Przełom w polityce Kijowa. Media: Ukraina planuje rozpocząć negocjacje z Rosją