"Fundacja Mosze Kantora zniekształciła historię". Prezydent nie krył oburzenia

– Fundacja Mosze Kantora zniekształciła historię, pomijając udział naszych żołnierzy w walce z hitlerowskimi Niemcami. To okoliczność dla mnie bardzo smutna i potwierdza to moją decyzję o tym, że nie ma mnie w Yad Vashem – powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Davos. To komentarz do filmów pokazywanych podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie.

Jednocześnie prezydent podziękował wiceprezydentowi USA. – Jestem ogromnie wdzięczny wiceprezydentowi USA Mike'owi Pence'owi, za to, że w swoim przemówieniu wspomniał o Polsce. Wspomniał jak na terenach polskich zajętych przez hitlerowskich Niemców się działo, jak niszczono polską kulturę, jak zmieniano nazwy i skąd się wzięła nazywa Auschwitz. Dlaczego ten obóz koncentracyjny miał taką nawę w języku niemieckim – wskazał Duda w rozmowie z dziennikarzami.

– Na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie my powinniśmy mieć swoje ważne miejsce i ja o to zabiegałem, żeby móc tam wystąpić i móc powiedzieć o prawdzie tamtego czasu: że to byli obywatele Rzeczpospolitej, których pomordowano. Zginęło trzy miliony polskich Żydów i trzy miliony polskich obywateli, którzy nie mieli pochodzenia żydowskiego – zaznaczył polityk.

Podczas Światowego Forum Holocaustu w Jerozolimie wyświetlono film dotyczący współczesnego antysemityzmu. W nagraniu pojawiają się m. in. ujęcia z Marszu Niepodległości. Dzisiaj odbyły się obchody V Światowego Forum Holocaustu w Jerozolimie. Uczestnikom obchodów zaprezentowano m. in. film, w którym ostrzegano przed współczesnym antysemityzmem.

Na filmie pojawiają się ujęcia z ruchami neonazistowskimi, oraz zdewastowane żydowskie nagrobki. Znaczną część nagrania poświęcono jednak obrazkom z Polski. Na filmie widać nagrania z Marszu Niepodległości, m.in. morze biało-czerwonych flag oraz tłum niosący napis "Młodzież Wszechpolska".Pojawia się tam również ujęcie ze słynnego spalenia kukły Żyda na Rynku we Wrocławiu przez Piotra Rybaka.