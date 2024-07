Trump oskarża Bidena: Nigdy nie miał covida

Mocne oskarżenia pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena jego niedawny rywal skierował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Donald Trump: Biden nigdy nie miał covida

"Biden nigdy nie miał covida. Stanowi on zagrożenie dla demokracji!" – napisał w jednym z serii wpisów Donald Trump.

Czy ktoś naprawdę wierzy, że Crooked Joe miał Covid? Nie, chciał się wycofać od 27 czerwca, w noc debaty, podczas której został całkowicie zniszczony. To był wielki moment upadku Joe Bidena. To był moment, w którym Joe został ujawniony jako niekompetentny człowiek, który nigdy nie powinien zostać prezydentem. Joe Biden nie nadaje się do pełnienia tej funkcji – niszczy nasz kraj!" – podkreślił.

Trump zwrócił ponadto uwagę, że Partia Republikańska straciła czas i pieniądze na walkę z Bidenem. "Teraz musimy zacząć wszystko od nowa" – podkreślił i zapytał: "Czy Partia Republikańska nie powinna otrzymać zwrotu kosztów za oszustwo polegające na tym, że wszyscy wokół Joe, w tym jego lekarze i Fake News Media, wiedzieli, że nie jest on w stanie kandydować ani być prezydentem? Tak tylko pytam".

Trump: Kto teraz rządzi krajem? Na pewno nie Biden

Polityk zapytał też, kto właściwie rządzi teraz Stanami Zjednoczonymi. Jak stwierdził, na pewno nie jest to Biden, który "nie ma pojęcia, gdzie jest". "Jeśli nie może ubiegać się o urząd, nie może rządzić naszym krajem!!!" – napisał Trump. Jak dodał, Biden obudzi się i zapomni, że wycofał się z wyścigu.

W niedzielę wieczorem Joe Biden nieoczekiwanie ogłosił, że nie będzie ubiegał się o drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA. "Chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju będzie, jeśli zrezygnuję i skupię się wyłącznie na wypełnianiu moich obowiązków jako prezydenta przez resztę kadencji" – napisał Biden w komunikacie, który umieścił na platformie X. Jednocześnie polityk oświadczył, że udziela poparcia dotychczasowej wiceprezydent Kamali Harris.

Czytaj też:

Kulisy decyzji Bidena. "Prezydent zmienił zdanie"Czytaj też:

Syn Trumpa drwi z Zełenskiego. "Pieniądze dalej przychodzą, prawda?"Czytaj też:

Wałęsa bije się w pierś: To ja zachęciłem Trumpa do kariery prezydenckiej