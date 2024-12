Rosjanie coraz mocniej kochają Stalina

„Czerwony car” cieszy się dziś rosnącą popularnością wśród Rosjan. Pokazują to kolejne badania opinii publicznej. W sondażu Centrum Lewady, przeprowadzonym w 2023 r., aż 47 proc. Rosjan odnosi się do sowieckiego dyktatora z szacunkiem. Od wielu lat uważany jest też za „najwybitniejszego człowieka w historii”. Jak grzyby po deszczu wyrastają też pomniki Stalina. Jak do tej pory w większości przypadków są to monumenty, stawiane na prywatnym terenie przez lokalnych działaczy komunistycznych. Ustanowiony 21 grudnia w Wołogdzie pomnik odsłonił gubernator Gieorgij Fiłomonow, polityk prezydenckiej partii Jedna Rosja.