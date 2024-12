Trump chce Grenlandii. Stanowcza reakcja premiera

Zaskakujące słowa padły w niedzielę, podczas przekazania informacji o planowanym mianowaniu nowym ambasadorem USA w Danii miliardera Kena Howery'ego, biznesmena i jednego ze współtwórców platformy PayPal.

To właśnie wówczas Donald Trump odniósł się do statusu Grenlandii. Jak zaznaczył, wyspa powinna należeć do Stanów Zjednoczonych.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola nad Grenlandią są absolutną koniecznością" – napisał amerykański prezydent elekt na portalu Truth Social.

Premier Grenlandii o słowach Trumpa: Nie jesteśmy na sprzedaż

Do słów Donalda Trumpa odniósł się premier Grenlandii Mute Egede.

Polityk udzielił zdecydowanej odpowiedzi w mediach społecznościowych.

"Grenlandia jest nasza. Nie jesteśmy na sprzedaż i nigdy nie będziemy. Nie możemy przegrać naszej długiej walki o wolność" – napisał Egede.

Nie tylko Grenlandia, ale również Kanada. Zaskakujące słowa Trumpa

Nie jest to pierwsza taka deklaracja ze strony amerykańskiego prezydenta elekta. W podobnym tonie Donald Trump wypowiadał się również na temat Kanady.

W środę przywódca zasugerował przekształcenie Kanady w część Stanów Zjednoczonych, nazywając to "świetnym pomysłem".

"Nikt nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego dotujemy Kanadę kwotą ponad 100 000 000 dolarów rocznie? To bez sensu! Wielu Kanadyjczyków chce, aby Kanada została 51. stanem. Oszczędziliby mnóstwo na podatkach i ochronie wojskowej. Uważam, że to świetny pomysł. 51. stan!!!" – napisał na swojej platformie społecznościowej.

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, kiedy Trump wypowiada się w ten sposób o Kanadzie i rządzie premiera Justina Trudeau.

"Wielkie państwo jak Kanada jest oszołomione, gdy minister finansów rezygnuje lub została zwolniona ze swojego stanowiska przez Justina Trudeau" – napisał Donald Trump w poniedziałek. "Jej zachowanie było całkowicie toksyczne i wcale nie sprzyjało zawieraniu umów, które byłyby dobre dla bardzo niezadowolonych obywateli Kanady. Nie będzie jej brakować!!!!" – stwierdził prezydent elekt.

