"To obrzydliwe". Celebrytka oburzona jedną ze świątecznych tradycji

Dzień przed Wigilią pisarka Blanka Lipińska zabrała głos w kwestii świętowania Bożego Narodzenia. Stwierdziła, że dziele się opłatkiem to... "coś obrzydliwego".

– Zanim dostanę wiadomości: "Nie obchodzisz Bożego Narodzenia, nie jesteś katoliczką, chrześcijanką, w ogóle nie ubierasz choinki, nie będzie u ciebie karpia, śpiewania kolęd ani opłatka...". Moim zdaniem dzielenie się opłatkiem – wybaczcie, ja mam obsesję brudnych rąk – jest obrzydliwe – powiedziała na Instastories.

Jednocześnie celebrytka uwielbia tradycję obdarowywania się prezentami. – Prezenty, słuchajcie, kocham. A dlaczego? Dlatego, że np. Pawła językiem miłości nie są drobne gesty tak jak w moim przypadku. Ja Pawłowi daję całą masę prezentów bez okazji. To jest mój egoizm, to nie jest nawet mój altruizm, tylko to jest mój język miłości. Ja mam potrzebę dawać. Jeżeli mi ktoś może, a nawet jest zmuszony dać prezent, to ja takiej okazji nie odpuszczę, więc tak, nie będzie tu tych wszystkich katolickich obrzędów, ale prezenty będą zawsze – podsumowała.

Wielki symbol i tradycja

Kolacja wigilijna powinna rozpocząć się wraz z ukazaniem się na niebie pierwszej gwiazdy. Zanim wszyscy zasiądą do stołu, najstarszy członek rodziny prowadzi modlitwę, w czasie której dziękuje Bogu za zesłanie na świat Chrystusa, a także prosi Go o błogosławieństwo oraz dar miłości i zgody dla całej rodziny oraz życie wieczne dla wszystkich zmarłych. Następnie jedna z osób odczytuje fragment Ewangelii (Łk 2,1-14) i wszyscy śpiewają jedną z kolęd. Po modlitwie następuje dzielenie się opłatkiem.

Opłatek podczas Wigilii to jedynie polska tradycja. Dzielenie się opłatkiem jest symbolem miłości i pojednania. Tradycja wywodzi się z pierwszych wieków naszej ery, kiedy pierwsi chrześcijanie dzielili się chlebem. Być może swoje korzenie zwyczaj łamania się opłatkiem ma także w dawnej praktyce jedzenia z jednej misy. Na wsiach istniał zwyczaj dzielenia się opłatkiem również ze zwierzętami. Dla zwierząt przyrządzano opłatek np. w kolorze różowym i zielonym.

