Politycy składają życzenia. "By zły czas minął, a nadszedł czas dobry"

Dzisiaj obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, szczególny czas oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa. Dla Polaków to jeden z najważniejszych dni w roku.

Od rana politycy składają za pośrednictwem mediów społecznościowych życzenia świąteczne.

Politycy składają świąteczne życzenia

– Przed nami święta Bożego Narodzenia. Piękne, ważne święta. Święta nadziei. Później Sylwester, Nowy Rok. Chciałem Państwu z tej okazji złożyć najlepsze życzenia. Te osobiste, odnoszące się do Waszego życia, do Waszych rodzin. Żeby to były piękne, miłe, szczęśliwe, obfite święta. Ale także, żeby to wszystko co dzieje się wokół nas, co dzieje się w naszych środowiskach, ale także w naszej Ojczyźnie, w Polsce szło w dobrym kierunku. By to wszystko, co bolało nas w ostatnich tygodniach, miesiącach i latach, poprawiło się. By ten rok, który jest przed nami, był rokiem dobrym. By zmieniły się także okoliczności zewnętrzne, tak dziś niepokojące i groźne dla naszej Ojczyny, dla nas wszystkich – powiedział w nagraniu opublikowanym na portalu X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Życzył także, "by zły czas minął, a nadszedł czas dobry. By ta nadzieja, którą niosą za sobą święta Bożego Narodzenia, była nadzieją spełnioną".

– Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z najbliższymi, chwila spokoju i domowego ciepła. Tego właśnie Państwu życzę. Serdeczności, dobroci i radości w rodzinnym gronie. Pamiętajmy jednak o tych, którzy nie będą mogli zasiąść do wigilijnego stołu, bo jak co dnia, będą zajęci pomaganiem innym. To lekarze, pielęgniarki, strażacy, żołnierze, policjanci, wszyscy dbający o nasze bezpieczeństwo. To kierowcy autobusów i tramwajów. To rolnicy, którzy dbają o swoje gospodarstwa także w czasie świąt. To także kurierzy i listonosze, którzy pracują i pomagają zresztą świętemu Mikołajowi, Dzieciątku, a nawet Aniołkowi albo Gwiazdorowi – mówił były premier Mateusz Morawiecki. – Bóg się rodzi, moc truchleje. Niech nowonarodzony Chrystus przynosi Państwu nadzieję w ostatnich dniach tego roku i na cały przyszły rok 2025. Miejmy nadzieję, że nadchodzący 2025 rok będzie lepszy dla naszej Ojczyzny od tego odchodzącego – wskazał.

– Z okazji świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Polek i Polaków radości, uśmiechu i spokoju – życzył Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

Już w poniedziałek życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i obywatelski kandydat na prezydenta, popierany przez PiS. – W ten piękny czas Narodzenia Pana życzę Państwu momentu oddechu, chwili na to, co naprawdę ważne – jedności i spokoju, który zaczyna się w sercu i łączy nas przy wigilijnym stole – podkreślił.

Z kolei wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak życzył m.in. "dużo radości i pokoju w sercu, wytchnienia od codziennego zgiełku, czasu spędzonego z najbliższymi (...), który będzie czasem refleksji nad charakterem tych świąt".

