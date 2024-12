Życzenia świąteczne od redakcji "Do Rzeczy"

– Drodzy Czytelnicy, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego. Świąt spokojnych, rodzinnych, wesołych. Wiem, że to może nie jest łatwe świętować i odczuwać to wszystko, o czym mówię. Rządzi nami od ponad roku uśmiechnięta koalicja. Ta koalicja uśmiechu na twarzy wielu nie wywołuje. Ale, szanowni Państwo, nie dajmy się. Idzie Boże Narodzenie, uśmiechajmy się mimo tego, że wcale może nam nie być do śmiechu, a ci, którzy rządzą, robią bardzo dużo, żeby ten uśmiech z naszych ust zniknął – powiedział Paweł Lisicki.

– Boże Narodzenie to czas spokoju, czas rodzinny, czas, kiedy człowiek może nabierać nowych sił. Tego wszystkiego, w imieniu całej redakcji tygodnika "Do Rzeczy", Państwu życzę – dodał redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Święta Bożego Narodzenia trudno sobie wyobrazić bez kolęd. Publicyści "Do Rzeczy", specjalnie dla Państwa, postanowili zaśpiewać "Przybieżeli do Betlejem" oraz "Dzisiaj w Betlejem". Jak nam poszło? Oceńcie Państwo sami!

Błogosławieństwa Bożego Dzieciątka i wielu radosnych, świątecznych spotkań, pełnych miłości i nadziei życzy redakcja "Do Rzeczy".

Czytaj też:

Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. "Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus"Czytaj też:

Najstarsza polska kolęda. Prawie nikt już jej nie pamięta