Świąteczne życzenia od pary prezydenckiej. "Pokoju, bezpieczeństwa i dostatku"

Dzisiaj obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, szczególny czas oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa. Dla Polaków to jeden z najważniejszych dni w roku.

Kancelaria Prezydenta opublikowała na portalu X świąteczne życzenia od pary prezydenckiej.

"Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei"

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda życzyli Polakom realizacji planów oraz radosnego świętowania. W czasie składania życzeń parze prezydenckiej towarzyszył zespół regionalny Zbójnicek z Zębu.

– Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy w kraju i za granicą! Nadszedł najbardziej wyczekiwany wieczór w roku – Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego. Radosny czas, który chcemy spędzać razem, po to, aby dzielić się z innymi dobrem, które sami otrzymaliśmy – powiedział prezydent w opublikowanym filmie. – Polskie Boże Narodzenie to głębia treści duchowych, ale też wielobarwne bogactwo tradycji i zwyczajów, kolęd, świątecznych ozdób i potraw. Strzegąc tego skarbu, wciąż na nowo odkrywamy piękno tego, co nas łączy, co czyni nas wspólnotą – dodał.

Agata Kornhauser-Duda nakłaniała do zaangażowania w inicjatywy dobroczynne, dzięki którym "możemy doświadczyć niezwykłej radości dawania i realnie zmieniać świat na lepsze".

– Szczególnie pozdrawiamy tych z Państwa, którzy dzisiaj pracują, dyżurują lub pełnią służbę. Dzięki Państwu Boże Narodzenie jest dla nas porą spokoju, bezpieczeństwa i wytchnienia – wskazał Andrzej Duda.

– Wszystkim Państwu przekazujemy nasze najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa i dostatku. Niech nadchodzący rok przyniesie Państwu spełnienie marzeń i nowe sukcesy zawodowe – ale przede wszystkim wiele miłych chwil w gronie najbliższych i przyjaciół – mówiła pierwsza dama.

– Boże Narodzenie to święto spełnionej nadziei. Życzymy Państwu i Państwa bliskim pomyślnej realizacji wszelkich planów i zamierzeń oraz wielu okazji do radosnego, wspólnego świętowania – podkreślił prezydent.

