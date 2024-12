"Jedność nie oznacza zgody na wszystko". Nawrocki złożył życzenia

"Każdy z nas ma swoje poglądy. Czasem różnimy się bardziej, niż byśmy chcieli, ale Boże Narodzenie to taki czas, kiedy możemy się zatrzymać" – podkreśla w specjalnie przygotowanym spocie z okazji Świąt Karol Nawrocki.

Nawrocki: Jedność to szacunek do różnic i innego zdania

"To ta chwila, w której możemy spojrzeć na ludzi wokół – tych blisko i tych daleko, by przypomnieć sobie, że jedność nie oznacza zgody na wszystko, ale szacunek do różnic i innego zdania, że pokój zaczyna się od prostego gestu czy słowa" – mówi prezes IPN.

Kandydat na prezydenta zwrócił szczególną uwagę na znaczenie pokonania podziałów, które rozbijają społeczeństwo.

"Razem możemy zbudować mosty, które połączą to, co wydaje się nie do połączenia. Wspólnie możemy sprawić, że nasze domy, miasta i nasza Polska będą miejscami nadziei, szans i ambicji" – tłumaczy Nawrocki w spocie.

Kandydat na prezydent: Życzę Państwu jedności i spokoju

W dalszej części nagrania prezes IPN zwrócił uwagę na znaczenie Bożego Narodzenia.

"W ten piękny czas Narodzenia Pana życzę Państwu momentu oddechu, chwili na to, co naprawdę ważne – jedności i spokoju, który zaczyna się w sercu i łączy nas przy wigilijnym stole" – podkreślił.

Nie zabrakło też odniesienia do spraw politycznych.

"Każdy krok, który robimy dziś wspólnie prowadzi do lepszego jutra. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!" – zaznaczył dr Nawrocki.

Karol Nawrocki – kandydat obywatelski, ale z poparciem PiS

24 listopada br. podczas konwencji PiS doszło do zaprezentowania obywatelskiego kandydata z poparciem partii w wyborach prezydenckich. Został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Wierzę, że właśnie dziś zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo i wierzę w Polskę – zaznaczył z kolei Karol Nawrocki.

