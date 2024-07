Syn Trumpa drwi z Zełenskiego. "Pieniądze dalej przychodzą, prawda?"

W niedzielę Joe Biden ogłosił, że nie będzie ubiegał się o drugą kadencję na stanowisku prezydenta USA. "Chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju będzie, jeśli zrezygnuję i skupię się wyłącznie na wypełnianiu moich obowiązków jako prezydenta przez resztę kadencji" – napisał Biden w komunikacie, który umieścił na platformie X. Jednocześnie polityk oświadczył, że udziela poparcia dotychczasowej wiceprezydent Kamali Harris.

Po rezygnacji Bidena syn Trumpa kpi z Zełenskiego

Decyzja Bidena stała się dla syna Donalda Trumpa okazją do żartów z władz w Kijowie. Donald John Trump Jr. opublikował w niedzielę w mediach społecznościowych ilustrację ukazującą fałszywy ekran telefonu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na nim zaś: 52 nieodebrane połączenia od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i serię wiadomości o następujących treściach: "Moje pieniądze wciąż napływają, prawda?", "Boję się", "Proszę, odpowiedz!".

"Lol i prawdopodobnie prawdziwe" – skomentował opublikowaną przez siebie grafikę syn kandydata Republikanów na prezydenta.

"Ukraina przegrała tę wojnę już dawno temu"

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump Jr. pokazuje swoje sceptyczne podejście do wsparcia udzielanego Ukrainie. Wcześniej w wymowny sposób odniósł się do tragedii w Przewodowie. "Skoro to ukraińska rakieta uderzyła w naszego sojusznika z NATO, Polskę, czy możemy przynajmniej przestać wydawać miliardy na ich uzbrojenie?" – takie pytanie postawił wówczas w mediach społecznościowych.

Innym razem, nawiązując do doniesień o rzekomych planach wysłania amerykańskich wojsk na Ukrainę, stwierdził jeszcze mocniej: "Koniec z wielkimi wojnami, koniec z finansowaniem kompleksu wojskowo-przemysłowego! Do was, idioci: Ukraina przegrała tę wojnę już dawno temu, po prostu utrzymujemy ich przy życiu za niekończące się pieniądze".

Sam Donald Trump niejednokrotnie żartował z Wołodymyra Zełenskiego, określając go mianem "najlepszego sprzedawcy spośród wszystkich polityków".

