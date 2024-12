Kard. Ryś: Życzę wzroku, który dostrzega znaki nadziei

W Słowie na Boże Narodzenie wyemitowanym w wigilijny wieczór w Programie 1 TVP, metropolita łódzki zachęcał do ofiarowania swojego czasu komuś więzionemu, choremu, czy ubogiemu.

Wzroku, który jest w stanie zobaczyć wokół nas „znaki nadziei” oraz stawania się takimi znakami – życzył wszystkim kard. Grzegorz Ryś. W Słowie na Boże Narodzenie wyemitowanym w wigilijny wieczór w Programie 1 TVP, metropolita łódzki zachęcał do ofiarowania swojego czasu komuś więzionemu, choremu, czy ubogiemu.

Kard. Ryś przypomniał, że we wtorek wieczorem Franciszek otwiera w bazylice św. Piotra w Watykanie Drzwi Święte, rozpoczynając w ten sposób Rok Jubileuszowy. Papież chce zaprosić wszystkich do refleksji i doświadczenia nadziei.

Wskazując, że mottem Jubileuszu jest mocne zapewnienie św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nadzieja nie zawodzi” kard. Ryś przyznał, że skłonni jesteśmy w pierwszej reakcji zapytać: czy aby na pewno?. Jak dodał „naszym codziennym doświadczeniem bywają: lęk, nieprzewidywalność jutra, zniechęcenie, zwątpienie, sceptycyzm, pesymizm”.

Dlatego metropolita łódzki życzył wszystkim „wzroku, który jest w stanie zobaczyć wokół nas ‘znaki nadziei’”. Zacytował przy tym słowa Franciszka: „Konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele dobra obecnego w świecie, aby nie ulec pokusie przekonania o byciu pokonanym przez zło i przemoc”. Jak podkreślił kard. Ryś: „To właśnie jest doświadczenie tej nocy – odkrycie, że w samym środku stajni można znaleźć Boga!”.

Kard. Ryś: Miłość Boga nie umiera

Hierarcha życzył wszystkim, by nie tylko dostrzegali znaki nadziei, ale także, by sami mieli odwagę się nimi stawać. „Być ludźmi pokoju – tam, gdzie panuje wojna i rozdarcia; mieć odwagę odwiedzić kogoś w więzieniu. Ofiarować uwagę choremu – w domu czy w szpitalu. Przełamać uprzedzenia i zamknięcie wobec migrantów. Otworzyć im drzwi z wielkoduszną gościnnością. Wyjść do ubogich. Dać czas samotnym: młodym i seniorom” – mówił w swoim słowie kard. Ryś.

Cytując Franciszka metropolita łódzki powiedział, że „Nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego”. Jak dodał, miłość Boga nie umiera, „dlatego nie umiera też moja nadzieja. Tego właśnie przeżycia życzę Państwu na te Święta. I na całą codzienność po Świętach” – zakończył swoje życzenia kard. Grzegorz Ryś.

Czytaj też:

Wigilia na dworze i pod strzechą. Które dawne zwyczaje przetrwały do dziś?Czytaj też:

Patriarcha Bartłomiej: Człowiek to więcej niż nauka jest w stanie pojąć