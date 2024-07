"Zdrada ma formę cichej apatii". Bp Strickland o milczących duchownych

Były biskup Tyler w Teksasie Joseph Strickland skierował przesłanie na tegoroczny Kongres Eucharystyczny w USA. Mówił przede wszystkim o milczących duchownych. Zdaniem hierarchy Kościół przez ostatnie 100 lat tracił swój głos z powodu infiltracji. – Atak zaowocował formacją słabych, skompromitowanych i milczących duchownych – zdrajców – ocenił.

Zdradziecki "palec szatana"

– Żyjemy w czasach milczących pasterzy, którzy nigdy nie wypowiadają ani słowa. Dla wielu z nich zdrada ma formę cichej apatii, ponieważ wydaje się, że nie ma niczego, co kochają na tyle, by skłonić ich do działania – lub niczego, co kochają na tyle, by skłonić ich do wołania lub próby powstrzymania zdrady– zwrócił uwagę były metropolita Tyler w Teksasie.

Zdaniem amerykańskiego biskupa "palec szatana" szczególnie widać w kwestii nadużyć seksualnych. Bp Strickland przywował w tym miejscu historię kard. Theodore’a McCarricka. – Jego historia jest przykładem zdrady na niespotykaną dotąd skalę. Osoby sprawujące władzę w hierarchii kościelnej opływały w złoto, jednocześnie molestując seminarzystów i płacąc im za milczenie – stwierdził bp Strickland.

Lina Miłosierdzia zastąpiona sznurem Sprawiedliwości?

Kolejnym przykładem podanym przez amerykańskiego duchownego jest były jezuita Marko Rupnik. – Rupnik to tylko jeden z wielu zdrajców, którzy nadal otrzymują pełną ochronę Watykanu, podczas gdy wielu innych wiernych księży, biskupów i kardynałów jest uciszanych czy odwoływanych z urzędu – zauważył bp Strickland.

Były metropolita Tyler wskazuje, że tak poważna zdrada Chrystusa prowadzi "do czasu, kiedy lina Miłosierdzia zostanie zastąpiona sznurem Sprawiedliwości". – Konieczne jest, abyśmy w tym czasie przygotowali się do częstej spowiedzi, częstej Mszy Świętej i przyjmowania Świętej Eucharystii oraz wzmożonej miłości do innych, abyśmy mogli powitać naszego Pana Jezusa pocałunkiem miłości, a nie pocałunkiem zdrady – zaapelował biskup w swoim przesłaniu.

