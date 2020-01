Janda zaprezentowała "ciekawostkę". Internauci szybko wytknęli jej błąd

Bardzo często Jadna udostępnia wpisy atakujące partię rządzącą. Tym jednak razem Jadna opublikowała na swoim profilu "ciekawostkę". Zagadka miała być dowodem na niezwykły zbieg okoliczności. Aktorka zwróciła uwagę swoim obserwującym na ciekawą prawidłowość, według której suma roku urodzenia oraz wieku danej osoby w tym roku daje dokładnie 2020.

Internauci szybko wytknęli Krystynie Jandzie, że to żadna niesamowita obserwacja, a... zdażająca się każdego roku, prosta zależność. "U mnie się nie zgadza, bo urodziłam się w sierpniu. Dopiero wtedy będzie ok. Ha,ha!!"; " Raz na 1 tys lat... następny raz za 2 tys lat"; "Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że jest tu ukryta dowód słuszności hipotezy Riemanna. Prosze się zgłosić do Instytutu Matematycznego Claya po nagrodę" – to tylko niektóre z komenatrzy.

Jak zauważa Se.pl, widocznie aktorka zgłębiła ich treść, bo po pewnym czasie dodała do udostępnionej grafiki własny komentarz. "I jak co roku" – napisała.