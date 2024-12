"Za PiS miałem lepiej". Sondaż: 56 proc. negatywnie ocenia rok rządów Tuska

Nie kończą się podsumowania pierwszego roku rządów koalicji Donalda Tuska. W sondażu przeprowadzonym przez pracownię Pollster na zlecenie "Super Expressu" sprawdzono, jak Polacy oceniają ten miniony rok. Większość, 56 proc., wskazało, że źle. Tylko 34 proc. respondentów odparło, że dobrze. Zdania na ten temat nie ma 10 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 25-26.11.2024 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków.

Polacy podzieleni

– Pierwszy rok tego rządu to zupełna klapa! Przesadzają z lekceważeniem własnych obietnic i swoich wyborców. Przyznaję, że granica jest coraz lepiej zabezpieczona. To akurat bardzo dobrze! Ale na moje poczucie bezpieczeństwa ma wpływ także to, co widzę w sklepach. A tu, od roku, ciągle podwyżki i podwyżki – komentuje dla "SE" Maciej Kruk, zawodowy kierowca z Białegostoku.

Innego zdania jest Kamila Chojnacka, nauczycielka z Łodzi: – Rok rządów Donalda Tuska oceniam pozytywnie. Przede wszystkim zmieniła się atmosfera w kraju. Jest więcej optymizmu. Jako nauczycielka odczułam też wyraźną poprawę moich finansów. Moja pensja wzrosła o 30 procent, dzięki czemu po raz pierwszy przy mojej wypłacie pojawiła się „piątka” z przodu.

Emeryt z Warszawy, Stanisław Drewnik wolał poprzednią władzę. – Jestem emerytem i za PiS miałem lepiej. Teraz dostałem 50 zł czternastki, a trzynastki o połowę mniej. CPK jest praktycznie zgaszone. Tak samo port w Szczecinie. Tusk miał wszystko załatwić jak tylko wygra wybory, a z tego wyszło wielkie nic. W służbie zdrowia tylko się czeka i czeka. Przez ten rok to nic się nie poprawiło – zarzuca. Inna emerytka, również ze stolicy mówi: – Za wcześnie, żeby oceniać. Rząd jest po części zablokowany przez inne instytucje np. prezydenta. Jestem zadowolona z in vitro, bardzo dobrze, że ustawa przeszła. Bezpieczeństwo poprawiło się. Trzeba się przygotowywać militarnie, bo sytuacja międzynarodowa tego wymaga.

